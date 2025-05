Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte verwüsten Vereinsheim

Bergisch Gladbach (ots)

In ein Vereinsheim im Bergisch Gladbacher Stadtteil Kippekausen ist eingebrochen worden. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Die Polizei wurde am Montag (05.05.), gegen 14:30 Uhr, zum Sportplatz in der Straße Saaler Mühle gerufen. Ein Mitarbeiter des Vereins hatte die Beschädigungen an und im Vereinsheim bemerkt. Vor Ort konnten sich die Beamten ein Bild der Verwüstungen machen. Diverse Schränke waren aufgebrochen und zum Teil zerstört. Der Kühlschrank stand offen, sodass der Inhalt verdorben ist. Eine Eingangstür und eine Tür zum Vorratsraum wiesen Beschädigungen auf. Laut Verein wurde nichts gestohlen, der Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Einbruch in das Vereinsheim hat sich zwischen Freitag (02.05.), 15:00 Uhr, und Montag (05.05.), 13:00 Uhr, ereignet.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell