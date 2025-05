POL-RBK: Wermelskirchen - Verkehrskontrollen des Verkehrsdienstes auf der L 101 werden drei Fahrverbote nach sich ziehen

Bergisch Gladbach/Rösrath (ots) - Am Wochenende wurden der Polizei Rhein-Berg zwei Pkw-Aufbrüche gemeldet. Während in einem Fall ein Pkw in Bergisch Gladbach betroffen war, wurde in dem anderen Fall ein Pkw in Rösrath-Hoffnungsthal angegangen. In Bergisch Gladbach schlugen der oder die bislang unbekannten Täter die Heckscheibe eines Daimlerchryslers ein, der in ...

