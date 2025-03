Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Diebstahl aus Juweliergeschäft - Bundespolizei fasst Täter im Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 17.03.2025 / 11:08 Uhr

Zivilbeamte der Bundespolizei nahmen Montagmittag einen gesuchten Dieb im Bremer Hauptbahnhof fest. Der Mann soll nur wenige Tage zuvor vier hochwertige Halsketten aus einem Bremer Juweliergeschäft entwendet haben.

Gegen 11:00 Uhr fiel der 21-Jährige den Zivilbeamten im Personentunnel des Bremer Hauptbahnhofs auf, da er der Personenbeschreibung eines von der Bremer Polizei gesuchten Halskettendiebs entsprach. Der Täter soll am Freitagnachmittag (14.03.) vier Halsketten mit einem Gesamtwert von mehr als 11.000 Euro aus einem Bremer Juweliergeschäft gestohlen haben. Zur weiteren Sachverhaltsklärung nahmen die Bundespolizisten den Bulgaren und seine Begleiterin mit ebenfalls bulgarischer Staatsangehörigkeit mit zur Bundespolizeiwache. In den Räumlichkeiten der Wache versuchte der 21-Jährige die Beamten zu täuschen, indem er seiner 22-jährigen Begleiterin in einem vermeintlich unbeobachteten Moment Bargeld und Stehlgut zusteckte.

Insgesamt fanden die Bundespolizisten 3.570 Euro Bargeld in einer von der Bulgarin mitgeführten Plastiktüte sowie eine Halskette im Wert von 3.599 Euro, die sich im Schuh der Frau befand. Die Halskette konnte der Tat vom 14.03. zugeordnet werden. Nachdem die Kollegen der Bremer Polizei bestätigten, dass es sich bei dem Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Täter vom Freitagnachmittag handelte, wurde er der Landespolizei zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Der zuständige Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft gegen den 21-Jährigen an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell