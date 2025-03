Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Lebensgefahr: Jugendliche bauen Sitzecke am Gleis

Bremen (ots)

Bahnstrecke Hitzacker - Lüneburg, Höhe Eisenbahnbrücke Hitzacker, 16.03.2025 / 18:04 Uhr

Zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren haben es sich am Wochenende an der Eisenbahnbrücke Hitzacker "gemütlich" gemacht. Bundes- und Landespolizisten trafen die beiden am frühen Samstagabend in einer selbst gebauten Sitzecke in unmittelbarer Gleisnähe an.

Gegen 18:04 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis, dass sich mehrere Personen auf der Eisenbahnbrücke in Hitzacker aufhalten würden. Die alarmierten Streifen der Bundes- und Landespolizei erreichten umgehend den Ereignisort und konnten die zwei Jugendlichen dort antreffen. Diese hatten sich direkt an der Eisenbahnbrücke eine Sitzecke aus einem Sofa und einer Holzbank eingerichtet. Ihre mitgeführten Getränkedosen hatten sie auf der Eisenbahnbrücke abgestellt. Gegenüber den Beamten gaben die Jungen aus Hitzacker zu, sich auch im Gleisbereich befunden zu haben. Die Bundespolizisten klärten die Jugendlichen eindringlich über die Gefahren des Aufenthalts auf Bahnanlagen auf und informierten die Erziehungsberechtigten über den Vorfall. Die beiden 15-Jährigen müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige gemäß der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell