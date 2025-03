Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Alkoholisierter Mann meldet sich bei Uelzener Bundespolizeiwache - Festnahme!

Bremen (ots)

Bahnhof Uelzen, 03.03.2025 / 01:25 Uhr

Bundespolizisten nahmen in der Nacht von Sonntag auf Montag im Uelzener Bahnhof einen 33-Jährigen aus Hannover fest, nachdem er sich Hilfe suchend an die Bundespolizeiwache gewandt hatte.

Gegen 01:25 Uhr läutete der Mann an der Dienststelle der Bundespolizei und gab an, dass er wegen eines schmerzenden Fußes einen Arzt benötige. Beim Warten auf den Rettungsdienst stellten die Bundespolizisten fest, dass der vermeintlich Verletzte offenbar stark angetrunken war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Doch damit nicht genug: bei einem Abgleich seiner Personalien schlug der Polizeicomputer Alarm. Wie sich herausstellte, suchte die Staatsanwaltschaft Hannover bereits nach dem 33-Jährigen. Weil er eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nicht bezahlt hatte, lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Nachdem die Rettungssanitäter den Fuß des Mannes untersucht und keine Verletzung gefunden hatten, brachten die Bundespolizisten den Gesuchten in eine Justizvollzugsanstalt.

