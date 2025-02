Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei setzt Schwerpunktmaßnahmen mit 115 Kontrollen am Bremer Hauptbahnhof fort. Allgemeinverfügung gegen Bewaffnung zeigt Wirkung.

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 22./23.02.2025

Die Bundespolizeiinspektion Bremen führte am Samstag und Sonntag am Hauptbahnhof Bremen mit personell verstärkten Schichten Schwerpunktkontrollen gegen das Mitführen von gefährlichen Gegenständen und Waffen fort.

Insgesamt wurden 115 Personen kontrolliert und davon 84 Personen nach gefährlichen Gegenständen abgetastet sowie mitgeführte Taschen in Augenschein genommen. In zwei Fällen stellten die Ordnungshüter fest, dass eine Person von Staatsanwaltschaften gesucht wurde. Es wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Als ein 23-Jähriger kontrolliert werden sollte, zeigte sich dieser derartig uneinsichtig, dass er sich sogar körperlich gegen die Überprüfung der Beamten zur Wehr setzte. Die Kontrolle ereilte ihn trotzdem, allerdings erlebte der junge Mann diese daraufhin in Handschellen und in der Bundespolizeiwache. Dort ergab die Überprüfung, dass er keine gefährlichen Gegenstände mitführte.

"Gemeinsam mit unseren Sicherheitspartnern haben wir die Entwicklung der Sicherheitslage im Hauptbahnhof Bremen fest im Blick und arbeiten insbesondere intensiv daran, die Begehung von Gewaltdelikten zu verhindern und Straftaten konsequent zu verfolgen. Die Sicherheit der Reisenden hat für uns oberste Priorität", betont Michael Schuol, Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover im Zusammenhang zu den kontinuierlichen Einsätzen der Bundespolizei zur Gewaltverhütung und Durchsetzung der aktuellen Allgemeinverfügung.

Unter anderem mit Allgemeinverfügungen, die das Mitführen von gefährlichen Gegenständen oder Waffen verbietet, setzt sich die Bundespolizeidirektion Hannover seit längerem für die Bekämpfung von Gewaltkriminalität an den Hauptbahnhöfen Bremen, Hannover und Hamburg ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell