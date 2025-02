Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Drogendealer am Bahnhof von Bundespolizei festgenommen

Bremen (ots)

Lüneburg, Bahnhof, 19.02.2025 / 20:00 Uhr

Das Zugfahren ohne Fahrkarte hatte für einen 20-Jährigen am Donnerstagabend am Bahnhof in Lüneburg gleich doppelt unangenehme Folgen:

Zum einen eröffneten die Bundespolizisten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen. Zum anderen stellten die Ordnungshüter fest, dass sie es mit einem bereits polizeibekannten jungen Mann zu tun hatten. Gegen ihn hatte das Amtsgericht Hamburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln erlassen.

So endete diese Zugreise für den mutmaßlichen Drogendealer in einer Hamburger Haftanstalt.

