Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Alkoholisierte Frau filmt und attackiert Bundespolizisten mit ihrem Smartphone

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 11.02.2025 / 20:00 Uhr

Eine stark alkoholisierte Frau hat Montagabend eine Bundespolizeistreife am Bremer Hauptbahnhof mit ihrem Smartphone attackiert. Zuvor hatte sie die Streife bereits während einer Kontrollmaßnahme gefilmt.

Gegen 20 Uhr fiel den Bundespolizisten die Dame auf, weil sie die Kontrolle einer anderen Person aus unmittelbarer Nähe filmte und die polizeiliche Maßnahme dabei störte. Als die Beamten die Frau aufforderten, das Filmen zu unterlassen, reagierte sie sofort aggressiv und fing im weiteren Verlauf an, die Polizisten zu beleidigen. Anschließend schleuderte sie ihr Smartphone kraftvoll auf dem Boden, hob es wieder auf und warf es einen der Beamten mit voller Wucht an den Kopf. Der Bundespolizist wurde durch die Attacke lediglich leicht verletzt.

Zur Verhinderung von weiteren Angriffen wurde die Bremerin in Polizeigewahrsam genommen und zur Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof gebracht. Ein in den Räumlichkeiten der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ein. Nachdem die 31-Jährige sich beruhigt hatte, durfte sie die Polizeiwache wieder verlassen.

