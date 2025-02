Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mann belästigt mehrere Frauen in Regionalbahn nach Bremen

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 09.02.2025 / 05:20 Uhr

Bundespolizisten nahmen Sonntagmorgen einen 19-jährigen Bremer im Hauptbahnhof vorläufig fest, nachdem dieser im Regionalzug von Hannover nach Bremen mehrere junge Frauen belästigt haben soll.

Laut Aussagen seiner drei Opfer habe sich der Mann im RE 4448 auf Höhe des Bahnhofes Bremen-Mahndorf zunächst neben die 22-jährige Geschädigte gesetzt, seinen Kopf auf ihre Schulter gelegt und ihren Oberschenkel gestreichelt. Dabei sei er mit der Hand immer weiter in Richtung ihres Intimbereichs gewandert. Als die junge Frau ihn aufforderte, dies zu unterlassen, habe er einer 19-Jährigen aus Sottrum an das Gesäß gefasst. Anschließend sei er zwei Reisezugwagen weiter gegangen und habe dort sein drittes Opfer, eine 15-jährige Jugendliche, in gleicher Weise belästigt. Dort wurde die Zugbegleiterin des Regionalzuges auf den Täter aufmerksam und informierte die Bundespolizei, die den Mann im Bremer Hauptbahnhof in Empfang nahm.

Die Bremer Bundespolizei ermittelt nun in allen drei Fällen wegen sexueller Belästigung und bittet mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen unter Tel. 0421/16299 - 7777 oder bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

