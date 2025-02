Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: 5-Jähriger allein in Uelzen unterwegs - Gutes Ende mit Pizza bei der Bundespolizei

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Uelzen, Bahnhof, 01.02.2025 / 12:15 Uhr

Ein 5-jähriger Junge hielt sich am Samstagmittag ganz alleine am Bahnhof Uelzen auf. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf das Kleinkind ohne Begleitung aufmerksam. Die Bundespolizisten nahmen den Jungen in Obhut.

Auf der Wache des Bundespolizeireviers am Uelzener Bahnhof fanden die Beamten schnell heraus, dass die Mutter des Jungen ihren Sohn bereits vermisste und das Polizeikommissariat in Uelzen verständigt hatte. Das Kind hatte sich in einem unbeobachteten Moment von seinem Zuhause aus auf den Weg gemacht und den Ausflug zum Bahnhof unternommen. Bis ihn eine Streifenwagenbesatzung abholen und nach Hause zurückbringen konnte, wurde die Wartezeit des Jungen mit einem großen Stück Pizza überbrückt.

Mit "Pizza auf dem Polizeirevier" nahm diese Geschichte ein gutes Ende. Der Fall zeigt aber erneut, dass Bahnhöfe und Bahnanlagen auf Kinder faszinierend wirken und diese neugierig macht. Kinder können die Lebensgefahr beim Betreten von Bahnanlagen aber nicht einschätzten. Deshalb warnt die Bundespolizei, hier Pressesprecher Simon Gruhl, immer wieder: "Bahnanlagen sind kein Spielplatz! Bitte behalten Sie Ihre Kinder in der Nähe von Bahnanlagen immer im Blick und erklären Sie Ihren Kindern so früh wie möglich die großen Gefahren, die von Zügen, Gleisen und Hochspannungsleitungen ausgehen."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell