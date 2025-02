Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: 131 Personenkontrollen am Hauptbahnhof: Bundespolizei Bremen setzt erneut Schwerpunkt

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 01.02.2025 / 11:00 Uhr

Um die Sicherheit der Reisenden zu erhöhen kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Bremen am Samstag -131- Personen am Hauptbahnhof. Dabei stellten die Ordnungshüter in mehreren Fällen Messer, Pfefferspray sowie Pyrotechnik sicher und eröffneten Ermittlungsverfahren. Durch die erhöhte Polizeipräsenz und die Kontrollen beugte die Bundespolizei Gewalttaten und Diebstählen vor. Außerdem wurden gefährliche Gegenstände aus dem Verkehr gezogen.

Wie erwartet, waren aufgrund des Wochenendes, der Messe "Classic Motorshow" und durchreisender Fußballfans sehr viele Reisende am Bahnhof unterwegs. Mit einem zusätzlichen Kontingent von Einsatzkräften gewährleistete die Bundespolizei die Sicherheit am Bremer Verkehrsknoten. Zum Sicherheitskonzept gehörte dabei auch, dass die Bundespolizeidirektion Hannover die Allgemeinverfügung gegen das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen an den Großbahnhöfe Hamburg, Hannover und Bremen verlängert hatte.

Im Rahmen Ihres Einsatzes griffen die Bundespolizisten auch ein als eine 19-Jährige sexuell belästigt wurde. Der 28-Jährige Tatverdächtige wurde gestellt und ein Strafverfahren eröffnet. Zudem sorgten die Beamten auch bei einer Kneipenschlägerei wieder für Ruhe und Ordnung.

