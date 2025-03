Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bedrohung mit Messer im Zug nach Bremen - Bundespolizei sucht Opfer und Zeugen

Bremen (ots)

NWB RS 1 von Bremen-Sebaldsbrück nach Bremen Hbf, 01.03.2025 / 12:55 Uhr

Samstagmittag soll ein 35-Jähriger in der Nordwestbahn von Bremen-Sebaldsbrück nach Bremen-Hbf. eine Reisende belästigt und mit einem Messer bedroht haben. Die Bremer Bundespolizei sucht nun nach der betroffenen Frau und möglichen weiteren Zeugen des Vorfalls.

Einem mitreisenden Pärchen zufolge soll der Täter in Bremen-Sebaldsbrück in den Zug eingestiegen sein. Er habe sogleich angefangen, sein Opfer zu beleidigen und zu bespucken. Im weiteren Verlauf habe er ihr ein Messer gezeigt und sie damit bedroht. Daraufhin hätten die Zeugen in das Geschehen eingegriffen, sodass der Mann von der Frau abgelassen und das Messer wieder eingesteckt habe. Im Anschluss haben alle Beteiligten den Zug im Bremer Hauptbahnhof verlassen. Im Personentunnel berichteten die Zeugen einer Bundespolizeistreife von dem Vorfall, woraufhin diese den Täter festnahm. Bei seiner Durchsuchung fanden die Bundespolizisten ein Einhandmesser und stellten dieses sicher. Die Geschädigte wurde hingegen nicht mehr angetroffen. Sie soll in einen Zug nach Verden gestiegen sein.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung aufgenommen und bittet die Geschädigte und mögliche weitere Zeugen sich unter Tel. 0421/16299 - 7777 oder bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell