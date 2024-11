POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter raubt Rucksack

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster am Montag in der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 18:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Brühlstraße in Durlach ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Die Diebe ...

