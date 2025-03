BPOL-HB: Bundespolizei ermittelt nach Steinwürfen auf Zug

Bremen (ots) - Bahnhof Uelzen, 03.03.2025 / 01:25 Uhr Bundespolizisten nahmen in der Nacht von Sonntag auf Montag im Uelzener Bahnhof einen 33-Jährigen aus Hannover fest, nachdem er sich Hilfe suchend an die Bundespolizeiwache gewandt hatte. Gegen 01:25 Uhr läutete der Mann an der Dienststelle der Bundespolizei und gab an, dass er wegen eines schmerzenden Fußes ...

mehr