POL-NE: Unbekannte entwenden Motorräder

Neuss (ots) - Am Mittwoch (05.03.), gegen 15:15 Uhr, kam es an der Kölner Straße zum Vollbrand einer Dachgeschosswohnung. Dabei wurde eine weibliche Person tödlich verletzt aufgefunden. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden am Nachmittag von Zeugen zu einem Mehrfamilienhaus mit sechs Parteien in Gnadental alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im zweiten Obergeschoss im Vollbrand. ...

mehr