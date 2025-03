Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Bundes- und Landespolizei Bremen am Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 15.03.2025 / 20:00 Uhr bis 16.03.2025 / 02:00 Uhr

Auch am vergangenen Wochenende führten die Bundespolizeiinspektion Bremen und die Polizei Bremen wieder einen Schwerpunkteinsatz am Bremer Hauptbahnhof durch. Im Rahmen des Einsatzes kamen auch Beamte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei aus Hannover und die Kooperationsstreife mit Beamten der Bundes- und Landespolizei, sowie des Ordnungsamtes Bremen und Sicherheitsmitarbeitern der DB AG zum Einsatz.

Insgesamt wurden in den Abend- und Nachtstunden von Freitag auf Samstag -44- Personen kontrolliert und davon -35- nach gefährlichen Gegenständen durchsucht. In vier Fällen mussten die Beamten Personen durch deutliche Ansprachen in die Schranken weisen und in zwei Fällen bedurfte es schlussendlich eines Platzverweises für den Hbf. für den Rest der Nacht. Ein trotz des Verbots mitgeführtes Reizspray eines 30-Jährigen stellten die Polizeibeamten sicher.

Für einen 27-Jährigen wurde die Polizeikontrolle zudem teuer: Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 700,- Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bisher nicht gezahlt, so dass die Staatsanwaltschaft Bremen einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Nun hatte er vor Ort zu zahlen, sonst hätte ihm ein 10-tägiger Haftaufenthalt im Gefängnis gedroht.

Die Bundespolizeidirektion Hannover erließ zuletzt wieder eine Allgemeinverfügung, die das Mitführverbot von Waffen und gefährlichen Gegenständen im Hauptbahnhof Bremen verbietet. Die Verfügung gilt vom 01.03.2025 - 00:00 Uhr bis zum 31.03.2025 - 24:00 Uhr. Die Bundespolizei führt in Kooperation mit den Sicherheitspartnern in Bremen fortgesetzt Schwerpunkteinsätze durch, um den Hauptbahnhof stärker zu überwachen, die Kriminalitätsrate zu senken und das Einhalten der Allgemeinverfügung durchzusetzen.

