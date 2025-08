Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alleinunfall mit einer schwerverletzten Person

Rüthen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am frühen Sonntag Morgen ein 32-jähriger Mann aus Kerpen bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Möhnetal bei Rüthen zu. Gegen 02:13 Uhr befuhr der Unfallbeteiligte die Straße Möhnetal von Rüthen kommend in Fahrtrichtung Belecke. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 150 Meter auf der Bankette und beschädigte drei Leitpfosten. Anschließend geriet er in den Straßengraben und überschlug sich mit seinem Ford Focus. Schließlich kam der Pkw in einem Gebüsch zum Stillstand. Der Fahrer gab vor Ort an eingeschlafen zu sein. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und musste nach Warstein ins Krankenhaus verbacht werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, am Pkw entstand Totalschaden.(RS)

