Ohne Ankündigung bog am Donnerstag ein Radler bei Uhingen nach links in einen Feldweg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem überholenden Motorrad.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11.15 Uhr. Der Siebenjährige fuhr mit seinem Fahrrad auf der K1412 in Richtung Krapfenreut. Der Junge war mit der Mutter und Bekannten auf einer Radtour. Auf Höhe des Wanderparkplatzes "Waseneiche" bog er plötzlich nach links in einen Feldweg ab, ohne sein Vorhaben anzukündigen. Zeitgleich hatte ein 19-jähriger Fahrer einer Yamaha zum Überholen ddes Radlers angesetzt. Der Biker fuhr langsam an dem Kind vorbei und leitete noch eine Bremsung ein. Dennoch kam es zum Kontakt zwischen dem abbiegenden Radler und dem Motorrad, so dass der Junge auf die Straße stürzte. Bei dem Unfall erlitt der Siebenjährige Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Biker blieb unverletzt. Am Motorrad und Fahrrad entstand wohl kein Schaden.

