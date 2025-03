Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Falsche Handwerker ergaunern Geld und Schmuck

Polizei warnt und gibt Tipps

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (27.3.), gegen 16 Uhr, gaben sich Kriminelle als Handwerker aus und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Gervinusstraße. Unter dem Vorwand, einen Wasserschaden im Inneren der Wohnung reparieren zu wollen, nutzten die Täter die Situation aus und entwendeten Wertsachen der Seniorin.

Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Um Tatgelegenheiten für Betrugsmaschen zu minimieren, erteilt die Polizei folgende Tipps:

Lassen Sie keinen Handwerker in die Wohnung, welchen Sie nicht selbst bestellt haben.

Seriöse Handwerker können sich ausweisen. Fordern Sie den Handwerker auf, einen entsprechenden Ausweis vorzuzeigen.

Rufen Sie trotz eines angeblichen Notfalles bei der angegebenen Firma (Telefonnummer aus dem Telefonbuch) an und prüfen Sie die Angaben des Handwerkers.

Wenn Sie sich unsicher fühlen oder eine verdächtige Person bemerken, kontaktieren Sie die Polizei unter 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell