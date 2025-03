Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gadernheim

Heppenheim: Kontrollen des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs

13 Linienbusse überprüft

Gadernheim / Heppenheim (ots)

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen führten im Laufe des Donnerstages (27.3.) zusammen mit der Abteilung "ÖPNV und Mobilität" des Kreisausschusses Bergstraße Kontrollen des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs durch. Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr wurden im Umfeld der Mittelpunktschule in Gadernheim sechs mit Schülerinnen und Schülern besetzte Linienbusse gestoppt und einer Überprüfung unterzogen. Vier der sechs Busse konnten die Fahrt ohne jegliche Beanstandung fortsetzen. In zwei Fällen mussten die Kontrollkräfte einen Steinschlag im Sichtbereich des Fahrers sowie eine fehlende Warnweste bemängeln.

Deutlich mehr Mängel fielen bei der zweiten Kontrollstelle zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Heppenheim auf. Aufgrund andauernden Ölverlusts war die Fahrt für einen Bus nach der Kontrolle beendet und ein Ersatzbus musste gestellt werden. Bei einem weiteren Bus funktionierte der Fahrtenschreiber nicht ordnungsgemäß, wodurch die Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten nicht möglich war. Die Polizeibeamten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein. Wegen acht geringen, einem gefährlichen und 17 erheblichen Mängeln wurde die Weiterfahrt des letzten kontrollierten Busses untersagt und das Fahrzeug der technischen Prüfstelle zugeführt. Ein Reifen war so sehr abgefahren, dass schon die Karkasse zu erkennen war. Darüber hinaus lief die Batterieflüssigkeit aus, ein Anfahrtsspiegel war beschädigt und es konnten mehrere Durchrostungen am Rahmen erkannt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell