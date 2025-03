Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Küchenbrand im Mehrfamilienhaus löst größeren Einsatz aus

Ober-Ramstadt (ots)

Am Donnerstag (27.3.), gegen 17 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Adlergasse informiert.

Die sofort alarmierten Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei konnten vor Ort eine brennende Küche einer Wohnung feststellen. Die Feuerwehr brachte das Feuer zügig unter Kontrolle und konnte es, bevor es sich weiter ausbreitete, löschen. Der Bewohner wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlung der Kriminalpolizei bezüglich der Schadenshöhe sowie der Brandursache dauern an.

