POL-ST: Greven, Lkw fährt vor einen Baum Fahrer war eingeklemmt

Greven (ots)

In den frühen Morgenstunden ist am Donnerstag (14.11.) gegen 03.50 Uhr ein Lkw auf der Saerbecker Straße in Höhe der Einmündung Pentruper Straße verunfallt. Der 45-jährige Fahrer aus Georgsmarienhütte kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr zwei Leitpfosten und kollidierte anschließend mit einem Baum. Das Führerhaus des 7,5-Tonners wurde durch den Zusammenstoß so deformiert, dass der Fahrer dies nicht ohne Hilfe verlassen konnte. Die eingesetzte Feuerwehr befreite den 45-Jährigen. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zwecke der Bergung wurde die Saerbecker Straße um 06.15 Uhr kurzfristig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 11.000 Euro.

