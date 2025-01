Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Am Wochenende vollstreckt die Bundespolizei mehrere Haftbefehle

Hannover (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurden durch die Bundespolizei am Flughafen Hannover mehrere offene Haftbefehle vollstreckt.

Am Freitag wollte eine 34-jährige nach Pristina fliegen. Bei der Kontrolle ihrer Personalien fiel den Beamten ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf. Die Frau hatte wegen einer Ordnungswidrigkeit ihr Bußgeld nicht beglichen. Um nun die sieben Tage Haft nicht antreten zu müssen zahlte die 34-jährige die 500 Euro, sowie 32 Euro Verfahrenskosten vor Ort bei den Beamten ein.

Am Sonntag fiel den Beamten der Bundespolizei ein 39-jähriger auf. Dieser hatte wegen Betruges seine Strafe nicht bezahlt. Auf Grund dessen ließ ihn die Staatsanwaltschaft Braunschweig per Haftbefehl suchen. Aus dem Urteil waren noch 40 Euro sowie 38 Euro an Kosten zu bezahlen. Ferner fanden die Bundespolizisten im Fahndungssystem noch eine Ausschreibung zur Vermögensabschöpfung der Staatsanwaltschaft Hannover. Hier hatte der Mann 870 Euro nicht bezahlt, die nun zur Pfändung anstanden. Um seinen Flug nach Istanbul noch zu erreichen bezahlte der 39-jährige knapp 950 Euro bei der Bundespolizei.

Wegen eines bereits 2017 ausgestellten Haftbefehls wurde ein 34-jähriger festgenommen. Der Mann war wegen Erschleichens von Leistungen zu 70 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden. Da der 34-jährige aber nur Teile der Strafe bezahlte, hatte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf einen Haftbefehl ausgestellt. Bei der Ausreisekontrolle zu den Kapverdischen Inseln wurde der Haftbefehl nun durch die Bundespolizei festgestellt. Der Mann zahlte 380 Euro bei der Bundespolizei am Flughafen Hannover und konnte so seine Flugreise antreten.

