POL-DA: Bischofsheim: Licht und Schatten bei Kontrollen rund um Grundschule

Bensheim (ots) - Ein Mehrfamilienhaus in der Adolf-Kolping-Straße geriet am Mittwoch (26.03.), in der Zeit zwischen 18.30 und 22.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Innere und durchsuchten anschließend eine Wohnung. Hierbei konnten sie nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld und Schmuck im ...

