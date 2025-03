Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Adolf-Kolping-Straße geriet am Mittwoch (26.03.), in der Zeit zwischen 18.30 und 22.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Innere und durchsuchten anschließend eine Wohnung. Hierbei konnten sie nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld und Schmuck im geringen vierstelligen Bereich entwenden und anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite suchen.

Anwohner oder Zeugen mit Hinweisen zu dem Einbruch werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer: 06252 / 706 - 0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell