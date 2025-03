Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Drogenfahrt und Marihuanabesitz

20-Jähriger muss sich strafrechtlich verantworten

Bischofsheim (ots)

Weil er sich vermutlich berauscht hinter das Steuer eines Fahrzeugs gesetzt hat, muss sich ein 20-Jähriger nach einer Kontrolle am Mittwochabend (26.3.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Der Mann aus Rüsselsheim fiel einer Streife gegen 19.20 Uhr in der Mainzer Straße auf, als er widerrechtlich vor den Beamtinnen und Beamten auf einem Rad- und Gehweg hielt und in einen dortigen Kiosk ging. Als er zurückkam folgte die Kontrolle. Hierbei stellten die Polizeikräfte fest, dass der Fahrer körperliche Anzeichen aufwies, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Zudem stellte das Streifenteam eine nicht geringe Menge an Marihuana im Fahrzeuginnenraum fest. Der 20 Jahre alte Mann kam für weitere Maßnahmen mit auf die Wache. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Die 32 Gramm Marihuna wurden beschlagnahmt und Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Konsum-Cannabis-Gesetz erstattet.

