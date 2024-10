Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald Baar Kreis) Blinker falsch interpretiert (03.10.2024)

Unterkirnach (ots)

Bei einem Unfall auf der Talstraße am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr ist es zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro gekommen. Eine 20-Jährige fuhr in einem Skoda hinter einem Audi einer 67-Jährigen in Richtung Oberkirnach. Auf Höhe der Hausnummer 19 bog die Audi-Fahrerin nach links in ein Grundstück ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Skoda, der im selben Moment zum Überholen des vorausfahrenden Wagens ansetzte. Die junge Frau prallte mit dem Skoda in die linke Seite des abbiegenden Audi.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell