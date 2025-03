Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag (10.03.25) gegen ein Verkehrszeichen in einem Kreisverkehr an der Ermener Straße gefahren. Gegen 6.25 Uhr beobachtete eine Zeugin das. Diese gab an, dass der Fahrer männlich und zuvor in Schlangenlinien gefahren sei. Dieser saß in einem blauen Auto mit Coesfelder Kennzeichen. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um ...

