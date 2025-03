Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Unfallfluchten

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz "Am Wasserturm" hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (06.03.25) einen schwarzen Seat Alhambra beschädigt. Zwischen 13.40 Uhr und 14.40 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg.

An Friedrich-Ruin-Straße beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Freitag (07.03.25) einen blauen Toyota Rav4. Zwischen 8 Uhr und 14.15 Uhr stand das Auto am linken Fahrbahnrand. Ebenfalls an der Straße wurde ein grauer Citroen C3 beschädigt, der dort zwischen 13.30 Uhr am Freitag (07.03.25) und 13.05 Uhr am Samstag (08.03.25) stand.

Ein unbekannter Pedelecfahrer fuhr am Samstag (08.03.25) weiter, nachdem er an der Heinrich-Leggewie-Straße mit einer Fahrradfahrerin kollidiert war. Das passierte gegen 19.40 Uhr. Der Unbekannte kam aus Richtung eines Restaurants. Dieser fuhr auf einem grauen Pedelec und trug einen weißen Fahrradhelm. Die Fahrradfahrerin blieb unverletzt.

Die Polizei in Dülmen bittet in allen Fällen unter 02594-7930 um Hinweise.

