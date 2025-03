Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Weseler Straße/ Fußgänger gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Fußgänger. Gegen 9.55 Uhr befand sich eine 14-jährige Nottulnerin am Sonntag (09.03.25) an der Kreuzung der Weseler Straße in Appelhülsen. Sie führte ein Fahrrad mit sich. Ein Mann sprach sie an und zeigte ihr ein Foto, auf dem jemand die Haare geschnitten bekommt. Da er kaum Deutsch sprach, interpretierte die Jugendliche, dass er einen Friseur suche. Sie begleitete den Unbekannten zu einem Salon an der Münsterstraße. Von dort wollte sie auf ihrem Fahrrad weiter. Der Unbekannte versuchte jedoch, eine Hand vom Lenker zu lösen, was ihm nicht gelang. Die Jugendliche sagte ihm, dass sie weiter müsse, worauf er sie auch fahren lies. Der Mann lief im Anschuss in Richtung Eisdiele weiter.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- etwas kleiner als 1,73 Meter - rund 40 Jahre - dunkler Hauttyp - bunte (möglicherweise rot-grün) Tattoos, mutmaßlich am rechten Arm - schwarze kurze Haare - schwarzer Oberlippenbart - schwarzer Kinnbart - bekleidet mit T-Shirt

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Zudem rät sie, nicht mit fremden Personen mitzugehen und unter 110 die Polizei zu rufen, wenn jemand zudringlich wird.

