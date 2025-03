Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, K6/ Motorradfahrer gestürzt

Coesfeld (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Ascheberg ist am Freitag (07.03.25) auf der K6 gestürzt. Gegen 15.30 Uhr befuhr er die Straße in Richtung Capelle, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad verlor. In der weiteren Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Durch den Aufprall schleuderte der Mann in ein angrenzendes Feld. Mit einem Rettungswagen kam der schwer verletzte Ascheberger in ein Krankenhaus. Ein Unfallaufnahme-Team aus Münster unterstützte bei der Spurensicherung. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

