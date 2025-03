POL-COE: Dülmen, L600/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Auf dem Parkplatz "Am Wasserturm" hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (06.03.25) einen schwarzen Seat Alhambra beschädigt. Zwischen 13.40 Uhr und 14.40 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. An Friedrich-Ruin-Straße beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Freitag (07.03.25) einen blauen Toyota Rav4. Zwischen 8 Uhr und 14.15 Uhr stand das Auto am linken Fahrbahnrand. Ebenfalls an der Straße wurde ein grauer Citroen C3 beschädigt, ...

