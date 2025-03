Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Mittwochabend, den 26.03.2025 ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der Kreuzung der B44 (Wageninger Straße / Frankfurter Landstraße) in Mörfelden-Walldorf ein Verkehrsunfall mit Leichtverletzten. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand kollidierte ein 39-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Volkswagen Passat im Kreuzungsbereich mit einer 33-jährigen PKW-Fahrerin eines Volkswagen Tiguan. Die Feuerwehr musste die im Fahrzeug eingeklemmte 33-Jährige befreien. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der entstandenen Sachschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach aktuellem Stand werden die Schäden auf mindestens 40.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

