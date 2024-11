POL-KLE: Kevelaer - Bronzefigur von Brunnen entwendet: Polizei sucht Zeugen

Uedem (ots) - Am Donnerstag (21. November 2024) gegen 14:25 Uhr wurde ein 87-jähriger Mann aus Uedem bei einem Frontalzusammenstoß auf der Mühlenstraße in Uedem-Uedemerfeld so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt, zwei von ihnen mussten mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden. Nach ...

