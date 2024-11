Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Schwerer Verkehrsunfall in Uedemerfeld

Mann verstirbt an der Unfallstelle

Uedem (ots)

Am Donnerstag (21. November 2024) gegen 14:25 Uhr wurde ein 87-jähriger Mann aus Uedem bei einem Frontalzusammenstoß auf der Mühlenstraße in Uedem-Uedemerfeld so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt, zwei von ihnen mussten mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 87-Jährige alleine mit einem Mercedes 190 auf der Mühlenstraße in Richtung Uedem unterwegs, als er aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von seiner Fahrspur abwich. Dabei kam es zum seitlichen Kontakt mit einem Gespann aus Klein-LKW und beladenem PKW-Transportanhänger. Unmittelbar danach fuhr der Uedemer weiter nach links und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Kodiaq, der von einer 53-Jährigen aus Brandenburg gefahren wurde. Durch die Kollision geriet der Mercedes im Bereich des Motorraumes in Brand, die Freiwillige Feuerwehr Uedem konnte eine weitere Brandausweitung verhindern. In dem Skoda befanden sich neben der 53-Jährigen drei weitere Personen, ihr 60-jähriger Ehemann sowie ein Ehepaar aus Hamminkeln, eine 66-jährige Frau und ein 67-jähriger Mann. Beide Frauen in dem Skoda wurden so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in Kliniken verlegt werden mussten, die beiden Männer wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Lebensgefahr besteht nicht. Der polizeiliche Opferschutz informierte und betreute die Angehörigen des Verstorbenen und der Verletzten, für die Betreuung der eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurde das PSU-Team angefordert. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Klever Polizei eingesetzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Untere Wasserbehörde informiert und erschien vor Ort. Eine Spezialfirma wurde mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Für die Versorgung der Unfallopfer, die anschließende Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahn musste die Mühlenstraße zwischen der Römerstraße (in Kalkar-Kehrum) und der Straße Am Peddenschlag in Uedem bis gegen 20:25 Uhr voll gesperrt werden. Die Absperrmaßnahmen der Polizei wurden durch die Gemeinde Uedem mit Absperrmaterial unterstützt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell