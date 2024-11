Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Vorfahrt missachtet

drei Verletzte bei Unfall an der Meerendonker Straße

Wachtendonk (ots)

Am Mittwoch (20. November 2024) gegen 07:40 Uhr kam es an der Kreuzung Meerendonker Straße/Nieukerker Straße in Wachtendonk zu einer Kollision zweier Pkw. Ein 19-jähriger aus Nettetal, der mit seinem weißen VW Polo die Meerendonker Straße von Wachtendonk kommend in Richtung Geldern befuhr, missachte an der Kreuzung mit der Nieukerker Straße die Vorfahrt der für ihn von rechts kommenden 20-jährigen Ford-Fiesta-Fahrerin aus Kerken, die in Richtung der Holtheyder Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde sie ebenso schwer verletzt wie der 17-jährige in Kempen wohnende Beifahrer des Unfallverursachers, beide wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des VW Polo wurde ebenfalls verletzt in eine Klinik transportiert, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich musste bis gegen 09:20 Uhr größtenteils gesperrt werden.(sp)

