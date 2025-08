POL-SO: Rollerfahrer verletzt sich leicht

Lippstadt-Eickelborn (ots) - Am Freitag, den 01.08.2025, gegen 23:20 Uhr gerieten aus bisher ungeklärten Gründen ein Schuppen und eine Garage eines angrenzenden Zweifamilienhauses in Eickelborn in Brand. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Derzeit ist Brandstiftung als Ursache nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an. (as) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: ...

