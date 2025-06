Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Raupenbagger auf Autobahnbaustelle aufgebrochen und geplündert

Bischofsheim (ots)

Ein auf einer Baustelle an der A 60, zwischen Bischofsheim und dem Mainspitzdreieck abgestellter gelber Raupenbagger der Marke Cat geriet in der Nacht zum Mittwoch (25.06) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend bauten sie aus dem Bagger das Display bzw. ACR Bedienteil und den GPS-Empfänger für den Raupenbagger aus. Die Diebe flüchteten unerkannt mit der Beute vom Tatort. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung rund 10.000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/8756-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell