POL-DADI: Münster, beschädigtes Fahrzeug gesucht

Münster (ots)

Am Dienstag (24.06.) kam es gegen 11:45 Uhr in der Darmstädter Straße in Münster zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr versehentlich mit seinem Wagen auf ein anderes, am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug auf. Bis zum Eintreffen der Streife war offensichtlich der Fahrzeugführer zu seinem Fahrzeug zurückgekommen und weggefahren.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen roten Ford Focus oder Ford Fiesta mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Erbach (ERB). Das Fahrzeug müsste im Heckbereich Schäden aufweisen.

Die Daten des Unfallverursachers sind der Polizei bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-110 in Verbindung zu setzen.

