Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Raubüberfall auf Wettbüro

Lorsch (ots)

Am späten Donnerstagabend (26.06.) wurde ein Wettbüro in der Hirschstraße überfallen. Ein bisher unbekannter männlicher Täter betrat um 22.49 Uhr das Wettbüro. Unter Vorhalt einer Pistole und der Androhung zu schießen, forderte er von den zwei anwesenden Bediensteten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dem Räuber ein geringer Bargeldbetrag in eine von ihm mitgeführte Tragetasche übergeben worden war, flüchtete der Unbekannte zu Fuß von dem Tatort. Laut Zeugenaussagen könnte sich der Flüchtige kurz nach Verlassen des Wettbüros mit zwei Insassen eines dunklen VW-Golf unterhalten haben. Diese PKW-Insassen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim als Zeugen zu melden (Tel.: 06252-705-555). Beschrieben wird der Täter als männlich, 20-25 Jahre alt, 180 cm groß mit schmaler Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem Windbraker mit der Aufschrift "Ellesse".

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

