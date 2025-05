Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht vor der Polizei

Elxleben (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda beabsichtigten am Sonntagmorgen in Elxleben einen 30 Jahre alten Mann mit seinem Pkw Fiat zu kontrollieren. Statt anzuhalten gab der Mann aber Gas und flüchtete teils mit stark überhöhter Geschwindigkeit. In Gispersleben stoppte das Fahrzeug abrupt, der Fahrzeugführer stieg aus und flüchtete zu Fuß in die Ortschaft. Bei einer Absuche der angrenzenden Straßenzüge konnte der Mann dann fußläufig festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und es ergaben sich bei ihm Anzeichen des Drogenkonsums. Daher wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Die Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Ih erwartenn un mehrere Anzeigen. (FR)

