Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte E-Scooter Fahrerin

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen geriet eine 39-jährige mit einem E-Scooter im Erfurter Stadtteil Johannesvorstadt in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Ein durchgeführter Betäubungsmitteltest schlug positiv auf Amphetamin an. Aus diesem Grund wurde mit der Dame durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Auf die Fahrerin kommt nun ein Bußgeld in mindestens dreistelliger Höhe zu. Die Polizei weist darauf hin, dass für Elektroroller in Bezug auf Alkohol und Betäubungsmittel die gleichen Bestimmungen gelten, wie für alle anderen Kraftfahrzeuge. (TH)

