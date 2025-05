Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Entwendete Gartenmöbel

Sömmerda (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter diverse Gartenmöbel eines Möbelgeschäfts in Sömmerda. Diese wurden zuvor in einer umfriedeten Außenfläche gelagert. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 450EUR. (LM)

