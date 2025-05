LPI-EF: Rücksichtsloser Spurwechsel

Sömmerda (ots) - Ein Dieb hatte es Donnerstagabend auf ein geparktes Auto in Sömmerda abgesehen. Gegen 23:15 Uhr machte sich der Täter in der Straße der Einheit an einem Ford zu schaffen. Er schlug drei Scheiben ein und stahl aus dem Innenraum ein Mobiltelefon sowie Sportbekleidung im Wert von etwa 500 Euro. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.500 ...

