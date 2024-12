Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Auto

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall im Einmündungsbereich Auf der Flur/ Suderwicher Straße wurde ein Pedelec-Fahrer vermutlich schwer verletzt. Am heutigen Morgen gegen 7.25 Uhr wollte ein 36-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick von der Straße "Auf der Flur" nach links auf die Suderwicher Straße abbiegen. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam es bei dem Abbiegevorgang zu einer Kollision mit einem 44-Jährigen aus Datteln. Der Mann war mit seinem Pedelec auf einem Radweg an der Suderwicher Straße in Richtung Suderwich unterwegs.

Der Dattelner wurde durch den Unfall nach ersten Informationen schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 1000 Euro.

