Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt und am gleichen Tag verurteilt

Recklinghausen (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am frühen Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Fahrraddieb festnehmen. Gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde noch am selben Tag ein beschleunigtes Verfahren vor dem Amtsgericht eingeleitet.

Gegen 2.30 Uhr war ein Anwohner wach geworden, weil ein Hund bellte. Anschließend hörte der Zeuge verdächtige Geräusche aus dem Hausflur - und sah dann, wie ein fremder Mann offenbar das Fahrrad seines Sohnes stehlen wollte. Daraufhin kam es zum Gerangel zwischen den Männern. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen - und brachte ihn ins Gewahrsam.

Nur wenige Stunden nach der Tat - am Mittwochmittag - wurde der mutmaßliche Täter am Amtsgericht Marl vorgeführt. Die zuständige Richterin verurteilte den jungen Mann - im beschleunigten Verfahren - zu einer Geldstrafe von 300 Euro, aufgeteilt in 30 Tagessätze á 10 Euro. Weil der Mann zur Tatzeit stark alkoholisiert war, galt er als vermindert schuldfähig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell