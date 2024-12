POL-RE: Recklinghausen: Diebstahl und Vandalismus auf Friedhof - rund 60 Gräber betroffen

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag wurden mehrere Personen verletzt. An den beteiligten Autos entstand ein hoher Sachschaden. Gegen 17:00 Uhr war ein 78-Jähriger aus Herten mit seinem Auto auf der Bochumer Straße in Richtung Marler Straße unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache stieß er mit einem Auto zusammen, das vor ihm in einem Rückstau an einer roten Ampel wartete. In ...

