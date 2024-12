Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auffahrunfall auf Bochumer Straße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag wurden mehrere Personen verletzt. An den beteiligten Autos entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 17:00 Uhr war ein 78-Jähriger aus Herten mit seinem Auto auf der Bochumer Straße in Richtung Marler Straße unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache stieß er mit einem Auto zusammen, das vor ihm in einem Rückstau an einer roten Ampel wartete. In diesem Fahrzeug saß eine 41-jährige Fahrerin aus Dorsten und vier weitere Personen. Die Dorstenerin und zwei Mitfahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Zwei 20-Jährige, ebenfalls aus Dorsten, wurden vermutlich schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Senior blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 24000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Aufnahme kurzfristig gesperrt.

