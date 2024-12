POL-RE: Dorsten: Mann nach versuchtem Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots) - Der 19-Jährige, der am Montag (10. Dezember), nach einem Raub am Neumarkt von der Polizei vorläufig festgenommen wurde, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Mann aus Recklinghausen wurde am Dienstag einer Haftrichterin vorgeführt. Die Ursprungsmeldung finden Sie unter dem folgenden Link: ...

mehr