Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in Wuppertal-Cronenberg - Medizinischer Notfall vermutliche Ursache

Wuppertal (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.01.2024, gegen 17.45 Uhr) kam es in Wuppertal-Cronenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Ein 61-Jähriger war mit seinem Opel Meriva auf der Berghauser Straße in Richtung Kohlfurther Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache sein Fahrzeug gegen eine Verkehrsinsel lenkte und mit dieser kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinischer Notfall des Autofahrers die Ursache für den Unfall gewesen sein. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Opel des 61-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Berghauser Straße gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell